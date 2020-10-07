Польща оштрафувала "Газпром" на 7,6 млрд доларів за "Північний потік-2"

Польща оштрафувала російський "Газпром" на 7,6 млрд доларів за будівництво газопроводу "Північний потік-2". Штраф винесено за порушення антимонопольного законодавства Польщі.

Про це йдеться в повідомленні польського Управління захисту конкуренції та споживачів (UOKiK).

Повідомляється, що за результатами судового розгляду з'ясували, що "Газпром" і п'ять європейських компаній без згоди на створення спільного підприємства уклали низку угод про фінансування Nord Stream 2. Крім того, європейські компанії за рахунок застави акцій "Північного потоку-2" стали "квазі" акціонерами цієї компанії.

Оцінюючи ступінь порушення вимог, UOKiK прийшов до висновку, що компанії ніколи не відмовлялися від наміру провести концентрацію та реалізували її в іншій формі. Жодна з них не поінформувала польський регулятор, порушивши діючий у Польщі закон, ідентичний нормам Європейського союзу. Таким чином, реалізація проекту "Північний потік-2" порушує закон і правила конкуренції, наслідки яких посилюють залежність споживачів газу на внутрішньому ринку від єдиного постачальника - "Газпрому".

У повідомленні говориться, що така ситуація може призвести до серйозних наслідків для економіки Польщі та ЄС. Зокрема, Варшава побоюється, що витрати на будівництво газопроводу можуть бути компенсовані підвищенням цін на російський газ.

"На "Газпром" і п'ять його партнерських компаній накладено штрафи в розміні 10% річного обороту, що є максимальною санкцією за польським законодавством", - зазначив глава UOKiK Томаш Хрустни.

Він уточнив, що відносно "Газпрому" йдеться про понад 29 млрд злотих - 7,6 млрд доларів за курсом на 7 жовтня.

На новинах про штраф акції "Газпрому" на Московській біржі опустилися на 1,6%.

Нагадаємо, раніше МЗС Польщі висловив надію, що Німеччина заблокує завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2". Відповідні вимоги висувають Євросоюз і США.

При цьому Польща готова запропонувати Німеччині свою газотранспортну інфраструктуру у випадку відмови від проекту "Північний потік-2".