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Поліція не буде примушувати мерів виконувати карантин незаконними методами, - МВС

Автор: Мілан Лєліч, Владислав Красінський

У Міністерстві внутрішніх справ (МВС) прокоментували відмову міських голів посилювати карантин. У МВС запевнили, що примушувати до цього незаконними методами не будуть.

Про це заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розповів в коментарі РБК-Україна, йдеться в матеріалі "Заходи проти мерів. Як центральна влада конфліктує з місцевою".

За його словами, поліція буде виконувати свої обов'язки в рамках закону.

"Незаконних дій з примусу мерів дотримуватися карантину - не планується", - сказав Геращенко.

Зазначимо, в Україні діє штраф за порушення карантину, який отримують конкретні підприємці або керівники установ. В перші вихідні, коли ввели посилений карантин, поліція склала 1960 адмінпротоколів і закрила більше двох тисяч закладів.

Нагадаємо, в суботу поліцейські ще не штрафували українців за відсутність маски в громадських місцях та на транспорті.

Додамо, детальніше про нововведення можна прочитати в матеріалі РБК-Україна "Штрафи за відсутність маски в громадських місцях: що потрібно знати".

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