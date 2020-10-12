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Політика санкцій проти Росії має продовжуватись до деокупації Криму, - Дуда

Новость на русском → Київ, Понеділок 12 жовтня 2020 14:07
Політика санкцій проти Росії має продовжуватись до деокупації Криму, - Дуда Фото: Анджей Дуда і Володимир Зеленський (facebook com president gov ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Польщі Анджей Дуда виступає за продовження "кримських" санкцій проти Росії. Він заявив, що це має продовжуватись до деокупації півострову.

Про це він заявив у Києві на брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.

Дуда вважає необхідним повернення контролю України над частинами окупованих Донецької та Луганської областей, а також повернення контролю над Кримом.

"Санкції, які у зв'язку з російською агресією були прийняті, є для нас зрозумілими. До деокупації Криму політика санкції повинна продовжуватись", - заявив він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив про готовність Європейського союзу приєднатися до платформи з деокупації Криму.

Україна також планує запросити Росію до платформи з деокупації Криму, але в МЗС сумніваються, що Москва приєднається до цієї ініціативи.

Крім того, в МЗС України сподіваються, що до платформи з деокупації Криму приєднається Німеччина.

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