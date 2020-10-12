ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Политика санкций против России должна продолжаться до деоккупации Крыма, - Дуда

Новина українською → Киев, Понедельник 12 октября 2020 14:07
Политика санкций против России должна продолжаться до деоккупации Крыма, - Дуда Фото: Анджей Дуда и Владимир Зеленский (facebook com president gov ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Польши Анджей Дуда выступает за продолжение "крымских" санкций против России. Он заявил, что это должно продолжаться до деоккупации полуострова.

Об этом он заявил в Киеве на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Дуда считает необходимым возвращение контроля Украины над частями оккупированных Донецкой и Луганской областей, а также возвращение контроля над Крымом.

"Санкции, которые в связи с российской агрессией были приняты, являются для нас понятными. До деоккупации Крыма политика санкции должна продолжаться", - заявил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил о готовности Европейского союза присоединиться к платформе по деоккупации Крыма.

Украина также планирует пригласить Россию к платформе по деоккупации Крыма, но в МИД сомневаются, что Москва присоединится к этой инициативе.

Кроме того, в МИД Украины надеются, что к платформе по деоккупации Крыма присоединится Германия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Анджей Дуда Санкции
NEWS
Вместо "новых лиц": эксперты рассказали, каких политиков хотят украинцы
Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна Вместо "новых лиц": эксперты рассказали, каких политиков хотят украинцы
DAILY
Спрос на своих: у кого больше шансов победить на местных выборах
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Спрос на своих: у кого больше шансов победить на местных выборах