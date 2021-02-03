Підслідність та відповідальність працівників: Рада зробила крок до запуску БЕБ

Верховна рада зробила крок до запуску Бюро економічної безпеки. Народні депутати підтримали за основу відповідний законопроект №3959-1.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

"За" проголосували 239 парламентаріїв.

У Кодексі про адміністративні порушення визначається відповідальність працівників бюро, які мають спеціальні звання, за адміністративні правопорушення за дисциплінарними статутами.

Вводиться й адміністративна відповідальність за незаконне використання найменування та ознак належності до відомства.

У Кримінальному кодексі хочуть передбачити відповідальність за шахрайство з податком на додану вартість як окремий вид кримінального правопорушення, розслідування якого віднесено до компетенції БЕБ.

"Визначення окремого складу злочину щодо шахрайства з податком на додану вартість надасть можливість задля ефективного розслідування фактів розкрадання або заволодіння бюджетними коштами у вигляді податку на додану вартість, а також дозволить уникати суперечності між правоохоронними органами під час визначення складів злочинів за статтею 191 Кримінального кодексу", - вказано у пояснювальній записці.

У Кримінальному процесуальному кодексі:

визначена основна та додаткова підслідність Бюро економічної безпеки;

виключається такий суб’єкт кримінального провадження як "орган, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавств" та вводиться новий суб’єкт - БЕБ;

закріплені повноваження для здійснення оперативними підрозділами бюро негласних слідчих (розшукових) дій, а також пропонуються інші зміни задля належного досудового розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності БЕБ.

Нагадаємо, в Україні з'явиться Бюро економічної безпеки, яке замінить податкову міліцію. На його потреби в державному бюджеті на цей рік заклали 587 млн гривень.

Як писало РБК-Україна, минулого тижня Рада схвалила створення Бюро економічної безпеки. Парламентарії прийняли в другому читанні законопроект №3087-д.

Так, на початку вересня 2020-го парламент схвалив цей закон за основу.