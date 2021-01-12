Подарована Лаврову українська ікона коштує 12,5 млн євро, - BN TV

Скандальна 300-річна позолочена ікона з Луганська, яку в Боснії і Герцеговині подарували міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову, коштує 12,5 млн євро. Вона зберігалася в банку Bank of Srpska, який збанкрутував і був поглинутий банком UKIO.

Про це повідомляє телеканал BN TV з посиланням на джерела в оточенні голови президії Боснії і Герцеговини Мілорада Додіка.

За словами одного з джерел, Додіку розповіли, що власники UKIO Bank залишили позолочену ікону, яка могла б "порадувати" Лаврова і зміцнити зв'язки з Росією. Сам Додік вважав, що цим подарунком поверне Москві те, що належить їй.

Також джерело зазначає, що сама передача подарунка в Сараєво виходила за рамки протоколів. При цьому, коли Лавров дізнався, що ікона належала Україні і була вкрадена, він відразу повернув її боснійському посольству в Москві.

Додік вже заявив, що ікона була сімейною реліквією і буде повернена власнику.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вимагав від керівництва Боснії і Герцеговини повернути ікону.

Скандал з іконою розгорівся в середині грудня після того, як боснійські ЗМІ заявили, що на подарованій іконі була українська печатка.