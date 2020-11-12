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Пленарний тиждень Ради може зірватися через CОVID-19 у Разумкова та нардепів

Автор: Уляна Безпалько

Наступний пленарний тиждень Верховної ради може зірватися через CОVID-19 у керівництва парламенту та низки народних депутатів. Це питання обговорюють лідери парламентських фракцій.

Про це РБК-Україна розповіла заступник голови фракції "Слуга народу" Галина Янченко.

За її словами, можливе скасування засідань наступного тижня пов'язано зі спалахом COVID-19 у Раді.

"На сьогоднішній день обговорюється питання, чи відбудеться пленарний тиждень. Зараз йде кулуарне обговорення між керівниками фракцій, чи збиратися чи Раді наступного тижня або внести зміни до календарного плану роботи", - зазначила Янченко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спікер Верховної ради Дмитро Разумков заразився коронавірусом і відправився на самоізоляцію.

Сьогодні стало відомо, що у першого заступника голови Ради Руслана Стефанчука теж підтвердили коронавірус.

Зазначимо, цього тижня заразилися президент Володимир Зеленський, голова Офісу президента Андрій Єрмак, а також низка народних депутатів і членів уряду.

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