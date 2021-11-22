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План Росії щодо можливого вторгнення в Україну: що відомо розвідці США

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Київ, Понеділок 22 листопада 2021 09:29
План Росії щодо можливого вторгнення в Україну: що відомо розвідці США Фото: розвідка США розкрила плани Росії щодо можливого вторгнення в Україну (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Американська розвідка відкрила плани Росії щодо можливого вторгнення в Україну. Можлива атака з окупованого Криму, через кордон з Росії та через Білорусь.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Bloomberg.

Видання описало ймовірний сценарій дій Кремля:

  • російські війська переходитимуть до України з окупованого Криму, кордону з Росії та через Білорусь;
  • одночасно орієнтовно 100 батальйонних тактичних груп - потенційно 100 000 солдатів. Вони можуть бути розгорнуті для "операції на перетятій місцевості та в умовах холоду";
  • вона охоплює більшу територію і підготовлення до потенційно тривалої окупації.

Джерела Bloomberg стверджують, що майже половина тактичних російських груп вже на позиціях, а будь-яке вторгнення супроводжуватиметься підтримкою авіації.

Резервісти будуть займатись організацією безпеки території на пізнішому етапі після того, як тактичні батальйони прокладуть шлях. Хоча Росія публічно не оголосила про призов, пише видання.

США також розповіли, що відбувається зростання російської дезінформації, спрямованої проти Києва. Ба більше, Кремль найняв агентів, щоб спробувати посіяти дестабілізацію всередині української держави.

Нагадаємо, Франція стурбована нарощуванням російських військ уздовж кордону України.

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