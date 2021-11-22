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План России по возможному вторжению в Украину: что известно разведке США

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Киев, Понедельник 22 ноября 2021 09:29
План России по возможному вторжению в Украину: что известно разведке США Фото: разведка США раскрыла планы России относительно возможного вторжения в Украину (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Американская разведка открыла планы России относительно возможного вторжения в Украину. Возможна атака из оккупированного Крыма, через границу из России и через Беларусь.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Bloomberg.

Издание описало вероятный сценарий действий Кремля:

  • российские войска будут переходить в Украину из оккупированного Крыма, границы с России и через Беларусь;
  • одновременно ориентировочно 100 батальонных тактических групп - потенциально 100 000 солдат. Они могут быть развернуты для "операции на пересеченной местности и в условиях холода";
  • она охватывает большую территорию и подготовку к потенциально длительной оккупации.

Источники Bloomberg утверждают, что почти половина российских тактических групп уже на позициях, а любое вторжение будет сопровождаться поддержкой авиации.

Резервисты будут заниматься организацией безопасности территории на более позднем этапе после того, как тактические батальоны проложат путь. Хотя Россия публично не объявила о призыве, пишет издание.

США также рассказали, что происходит рост российской дезинформации, направленной против Киева. Более того, Кремль нанял агентов, чтобы попытаться посеять дестабилизацию внутри украинского государства.

Напомним, Франция обеспокоена наращиванием российских войск вдоль границы Украины.

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