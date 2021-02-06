Перший етап реформи суттєво наблизив ЗСУ до взаємосумісності з НАТО, - Таран

Глава Міністерства оборони України Андрій Таран заявив, що перший етап реформування Збройних сил суттєво наблизив їх до набуття взаємосумісності з НАТО. У рамках реформи було створено нові органи військового управління.
Про це повідомляє прес-служба Міноборони.
Йдеться про такі органи:
"Ці заходи стали завершенням першого етапу реформування Збройних Сил України в рамках оборонної реформи та дали старт перетворенням відповідно до принципів і підходів НАТО", - вказано у повідомленні.
Таран зазначив, що зараз триває процес правового врегулювання розмежування обов’язків між МОУ та Генеральним штабом відповідно до типових демократичних принципів.
"Міністерство оборони України має формувати політику, тоді як Генеральний штаб - відповідати за її реалізацію та звітувати міністерству", - сказав глава міністерства.
Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 9 лютого здійснить візит у штаб-квартиру НАТО в Брюсселі, де зустрінеться з генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом.
Як писало РБК-Україна, нещодавно президент Володимир Зеленський в одному зі своїх інтерв'ю запитав лідера США Джо Байдена: чому Україна досі не в НАТО.
Крім того, днями в МОУ анонсували проведення реформи в ЗСУ, яка наблизить Україну до отримання Плану дій щодо членства в НАТО.