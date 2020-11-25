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Перехідне правосуддя може бути різним для Криму і Донбасу, - Мамедов

Новость на русском → Київ, Середа 25 листопада 2020 16:32
Перехідне правосуддя може бути різним для Криму і Донбасу, - Мамедов Фото: Гюндуз Мамедов (wikipedia.org)
Автор: РБК-Україна

Правосуддя перехідного періоду, яке готує Україна, може бути різним для окупованого Криму і районів Донбасу. Таке правосуддя буде застосовуватися після деокупації територій.

Про це в інтерв'ю zn.ua заявив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

За його словами, законодавство перехідного правосуддя може бути загальним у частині притягнення до відповідальності за тяжкі злочини.

"Але в цілому представляється, що право перехідного періоду - це не один законопроект, а низка нормативних актів і комплекс механізмів, які можуть передбачати особливості для Криму і Донбасу, оскільки відмінності все ж є, але у межах загальних векторних напрямків", - зазначив Мамедов.

Він також додав, що концепція перехідного правосуддя знаходиться на розгляді в Офісі президента.

Нагадаємо, перехідне правосуддя в Україні готують для захисту постраждалих в ході збройного конфлікту, полонених, притягнення до відповідальності військових злочинців і так далі.

Детальніше про плани української влади в цьому напрямку читайте в матеріалі РБК-Україна "Амністія не для всіх: яким буде перехідний правосуддя на Донбасі та в Криму".

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