Перехідне правосуддя може бути різним для Криму і Донбасу, - Мамедов

Правосуддя перехідного періоду, яке готує Україна, може бути різним для окупованого Криму і районів Донбасу. Таке правосуддя буде застосовуватися після деокупації територій.

Про це в інтерв'ю zn.ua заявив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

За його словами, законодавство перехідного правосуддя може бути загальним у частині притягнення до відповідальності за тяжкі злочини.

"Але в цілому представляється, що право перехідного періоду - це не один законопроект, а низка нормативних актів і комплекс механізмів, які можуть передбачати особливості для Криму і Донбасу, оскільки відмінності все ж є, але у межах загальних векторних напрямків", - зазначив Мамедов.

Він також додав, що концепція перехідного правосуддя знаходиться на розгляді в Офісі президента.

Нагадаємо, перехідне правосуддя в Україні готують для захисту постраждалих в ході збройного конфлікту, полонених, притягнення до відповідальності військових злочинців і так далі.

Детальніше про плани української влади в цьому напрямку читайте в матеріалі РБК-Україна "Амністія не для всіх: яким буде перехідний правосуддя на Донбасі та в Криму".