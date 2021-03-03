Пашинян пропонує провести дострокові вибори у Вірменії

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян пропонує провести дострокові парламентські вибори в 2021 році. Але для цього треба домовитися з опозицією.

Про це він заявив в парламенті під час години запитань до уряду, передає armeniasputnik.am .

"Ми розглядаємо вибори як засіб відновлення суспільної солідарності. І вибори - механізм вирішення цього питання, можливість для народу висловитися. Щоб висловити думку могли не тільки ті наші громадяни, у яких є час для участі в урядових або опозиційних мітингах, але й усі", - підкреслив Пашинян.

Він додав, що влада буде гарантом того, що вибори будуть вільними, прозорими та чесними.