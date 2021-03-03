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Пашинян предлагает провести досрочные выборы в Армении

Новина українською → Ереван, Среда 03 марта 2021 16:40
Пашинян предлагает провести досрочные выборы в Армении Фото: Никол Пашинян (facebook com tv360)
Автор: РБК-Украина

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предлагает провести досрочные парламентские выборы в 2021 году. Но для этого нужно договориться с оппозицией.

Об этом он заявил в парламенте в ходе часа вопросов к правительству, передает armeniasputnik.am.

"Мы рассматриваем выборы как средство восстановления общественной солидарности. И выборы - механизм решения этого вопроса, возможность для народа выразиться. Чтобы выразить мнение могли не только те наши граждане, у которых есть время для участия в правительственных или оппозиционных митингах, но и все", - подчеркнул Пашинян.

Он добавил, что власть будет гарантом того, что выборы пройдут свободными, прозрачными и честными.

Напомним, политический кризис в Армении разразился с новой силой после того, как высшие военные офицеры призвали Пашиняна уйти в отставку, что тот расценил как попытку переворота. В ответ премьер инициировал увольнение начальника Генштаба армии Армении, но президент страны уже два раза отклонил запрос Пашиняна.

Кроме того, он допустил возвращение страны к полупрезидентской форме правления.

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