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У ПАРЄ пригрозили Росії "юридичними висновками" за арешти на протести

Автор: РБК-Україна

У Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) пригрозили Росії "юридичними висновками" за масові арешти на протестах. У Європі уважно стежать за ситуацією після арешту опозиціонера Олексія Навального.

Заяву доповідачів по Росії Сунни Аеварсдоттір і Жака Мера опубліковано на сайті Парламентської асамблеї.

"Я глибоко стурбований ситуацією в Росії. Десятки тисяч людей зібралися у багатьох містах, щоб мирно протестувати проти арешту Олексія Навального. Кілька сотень з них були арештовані поліцією, іноді дуже жорстоко, про що свідчать відеодокази", - заявив Заходів.

На думку Аеварсдоттір, дії російської влади несумісні з повагою основних політичних свобод. А більшість заарештованих 23 січня на протести можуть вважатися політичними в'язнями.

"Ми дуже уважно спостерігаємо за цими подіями і зробимо всі необхідні юридичні висновки. Будь-хто, хто заарештований за свободу вираження думок і зборів, захищеної Європейською конвенцією про права людини, повинен бути негайно звільнений", - додали доповідачі.

Відзначимо, на вихідних на акціях протесту в Росії затримали більше 3 тисяч осіб.

Нагадаємо, сьогодні ПАРЄ відновлює свою роботу, а українська делегація має намір оскаржити повноваження Росії.

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