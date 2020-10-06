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Парламент Киргизії збереться на термінове засідання, воно пройде в готелі

Автор: РБК-Україна

У зв'язку з протестами в Киргизії місцевий парламент - Жогорку Кенеш - збереться на екстрене засідання. Депутати обговорюватимуть ситуацію в країні.

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Про це у Facebook повідомив керівник парламентської прес-служби Ібраїм Нуракун.

За його словами, апарат Жогорку Кенеша збирає депутатів на екстрене засідання в готелі "Доступ", оскільки будівлю парламенту розгромлено протестувальниками.

"Зараз ми обдзвонюємо народних депутатів. Буде кворум, але поки невідомо. Порядок денний повинні затвердити самі парламентарі", - додав Нуракун.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після розгону протестів в Бішкеку демонстранти закидали будівлю парламенту "коктейлями Молотова" і захопили його в ході зіткнень з міліцією.

Також повідомлялося, що протестувальники в Бішкеку захопили будівлю МВС і планують зайняти будівлю Держкомітету національної безпеки. На тлі протестів голови регіонів і регіонально керівництво силових відомств заявляють про готовність подати у відставку.

Президент Киргизії Сооронбай Жеенбеков вже назвав масові протести і захоплення адміністративних будівель спробою захоплення державної влади. Він розпорядився не відкривати вогонь по демонстрантах, але закликав лідерів протестів сісти за стіл переговорів.

Прогноз погоди
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