Парламент хоче передати Вищій раді правосуддя частину повноважень ВККС

Парламент хоче передати Вищій раді правосуддя частину повноважень Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Йдеться про повноваження щодо добору суддів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Верховної ради.

"За" основу відповідний законопроект №4229 підтримав 251 нардеп.

Йдеться про тимчасову передачу повноважень ВККС до Вищої ради правосуддя стосовно проведення та завершення спеціальної перевірки, оголошення, проведення та визначення результатів конкурсів для кандидатів у судді.

Закон передбачає тимчасову зміну процедури добору на посаду судді для завершення розпочатих раніше процедур.

Документ унормовує порядок тимчасової передачі до ВРП повноважень ВККС стосовно проведення та завершення спеціальної перевірки, проведення та визначення результатів конкурсів для кандидатів у судді, а також оголошення, проведення та визначення результатів конкурсу для кандидатів на посаду судді, які пройшли усі процедури добору, але набрали менш як 75% максимально можливого бала кваліфікаційного іспиту.

"Прийняття законопроекту сприятиме частковому подоланню кадрової кризи в судовій системі та забезпеченню стабільності її роботи. Законопроект спрямований на недопущення політичного впливу та обмежувального підходу в процедурі призначення на посади суддів", - вказано у пояснювальній записці.

Автори документу звертають увагу, що на сьогодні новий склад ВККС не сформовано, а судова система потребує якнайшвидшого заповнення вакантних посад у місцевих та апеляційних судах.

Як писало РБК-Україна, влітку 2020-го країни "Великої сімки" заявили, що готові висунути міжнародних експертів для створення незалежної ВККС у рамках судової реформи.

Нагадаємо, в березні минулого року анонсувалося, що фракція "Слуга народу" готує законопроект для розблокування роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів.