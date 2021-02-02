Парламент хочет передать Высшему совету правосудия часть полномочий ВККС

Парламент хочет передать Высшему совету правосудия часть полномочий Высшей квалификационной комиссии судей. Речь идет о полномочиях по отбору судей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Верховной рады.

"За" основу соответсвующий законопроект №4229 поддержал 251 нардеп.

Речь идет о временной передаче полномочий ВККС Высшему совету правосудия по проведению и завершению специальной проверки, объявлению, проведению и определению результатов конкурсов для кандидатов в судьи.

Закон предусматривает временное изменение процедуры отбора на должность судьи для завершения начатых ранее процедур.

Документ нормирует порядок временной передачи ВСП полномочий ВККС по проведению и завершению специальной проверки, проведению и определению результатов конкурсов для кандидатов в судьи, а также объявлению, проведению и определению результатов конкурса для кандидатов на должность судьи, прошедших все процедуры отбора, но набравших менее 75% максимально возможного балла квалификационного экзамена.

"Принятие законопроекта будет способствовать частичному преодолению кадрового кризиса в судебной системе и обеспечению стабильности ее работы. Законопроект направлен на недопущение политического влияния и ограничительного подхода в процедуре назначения на должности судей", - указано в пояснительной записке.

Авторы документа обращают внимание, что на сегодня новый состав ВККС не сформирован, а судебная система требует скорейшего заполнения вакантных должностей в местных и апелляционных судах.

Как писало РБК-Украина, летом 2020 года страны "Большой семерки" заявили, что готовы выдвинуть международных экспертов для создания независимой ВККС в рамках судебной реформы.

Напомним, в марте прошлого года анонсировалось, что фракция "Слуга народа" готовит законопроект для разблокирования работы Высшей квалификационной комиссии судей.