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Згубний вплив на Європу: США пояснили санкції проти "Північного потоку-2"

Новость на русском → Київ, Вівторок 19 січня 2021 22:11
Згубний вплив на Європу: США пояснили санкції проти "Північного потоку-2" Фото: посольство США в Україні (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Посольство США в Україні пояснило введення нових санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2". У Вашингтоні вважають, що Росія використовуватиме газопровід для тиску на Західну Європу.

Про це йдеться на сайті американського посольства.

Як пояснили у дипломатичному представництві, завершення газопроводу "Північний потік-2" дозволить Росії постачати газ в Європу в обхід України. На думку США, це позбавить Україну "життєво важливих доходів" та зробить її вразливішою для подальшої агресії з боку Росії.

"При цьому Росія використовувала б природні ресурси як інструмент політичного тиску і згубного впливу на Західну Європу. Сьогоднішнє оголошення санкцій демонструє, що США не бояться притягувати до відповідальності тих, хто продовжує допомагати цьому інструменту російського примусу", - заявили у посольстві.

У посольстві наголосили, що США продовжать працювати з союзниками для створення в Європі надійної та диверсифікованої мережі енергопостачання, яка б не підривала колективну безпеку.

Нагадаємо, в Україні сподіваються, що нові американські санкції ще більше ускладнять завершення будівництва "Північного потоку".

Додамо, в Міністерстві фінансів України заявили, що після запуску "Північного потоку-2" український бюджет щорічно отримуватиме півтора мільярда доларів збитків.

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