ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Відповідальність за кнопкодавство посилять. Пропозиції Рада подасть до 15 січня

Новость на русском → Київ, П'ятниця 18 грудня 2020 11:15
Відповідальність за кнопкодавство посилять. Пропозиції Рада подасть до 15 січня Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна, Юлія Струк

Спікер Верховної ради України Дмитро Разумков заявив, що відповідальність за кнопкодавство в парламенті посилять. Зміни планують розробити до 15 січня.

Про це він заявив в Раді.

Він доручив розробити зміни до законодавство в рамках збільшення кримінальної відповідальності та збільшення штрафів через кнопкодавство.

"Тому домовились (з депутатськими фракціями, - ред.) про наступне. Перше. В нас є регламентний комітет... до 15 січня розробити зміни до законодавства, які б зробили більш жорстку відповідальність за неперсональне голосування", - заявив Разумков.

За його словами, цей законопроект планують розглянути одним з перших після Нового року.

Нагадаємо, на засіданні Верховної ради 21 лютого позафракційний народний депутат мажоритарник із Закарпаття Владислав Поляк кілька разів порушив процедуру особистого голосування.

Офіс Генерального прокурора почав кримінальне провадження за неособисте голосування народного депутата.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика кнопкодавство
NEWS
Українська делегація поїде до Страсбурга на січневу сесію ПАРЄ
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин Українська делегація поїде до Страсбурга на січневу сесію ПАРЄ
DAILY
Конфлікт у Придністров'ї: як Україна може допомогти Молдові у протистоянні з РФ
Мілан Лєліч, Маріанна Присяжнюк Конфлікт у Придністров'ї: як Україна може допомогти Молдові у протистоянні з РФ