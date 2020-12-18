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Ответственность за кнопкодавство ужесточат. Предложения Рада подаст до 15 января

Новина українською → Киев, Пятница 18 декабря 2020 11:15
Ответственность за кнопкодавство ужесточат. Предложения Рада подаст до 15 января Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна, Юлия Струк

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что ответственность за кнопкодавство в парламенте усилят. Изменения планируют разработать до 15 января.

Об этом он заявил в Раде.

Он поручил разработать изменения в законодательство в рамках увеличения уголовной ответственности и увеличения штрафов за кнопкодавство.

"Поэтому договорились (с депутатскими фракциями, - ред.) о следующем. Первое. У нас есть регламентный комитет... до 15 января разработать изменения в законодательство, которые бы сделали более жесткую ответственность за неперсональное голосование", - заявил Разумков.

По его словам, этот законопроект планируют рассмотреть одним из первых после Нового года.

Напомним, на заседании Верховной рады 21 февраля внефракционный народный депутат мажоритарщик из Закарпатья Владислав Поляк несколько раз нарушил процедуру личного голосования.

Офис Генерального прокурора начал уголовное производство за неличное голосование народного депутата.

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