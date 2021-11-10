Опалення, газ, електроенергія. Шмигаль відповів, чи зростатимуть тарифи

За його словами, початок опалювального сезону в Україні супроводжується великою кількістю маніпуляцій про ніби-то підвищення цін на газ, про відсутність газу в газосховищах, про відключення електроенергії.

"Відповідаю: у листопаді тарифи на газ, тепло, гарячу воду, електроенергію не зростають і так само вони не зростатимуть до кінця опалювального сезону. Стабільні тарифи - це зобов'язання уряду та місцевої влади перед людьми, і ми його виконуємо", - заявив він.

Теплопостачання

Шмигаль зазначив, що більш ніж на 99% житловий фонд підключено до теплопостачання вже в 22-х областях.

"Є дві області, де відсоток підключених об’єктів суттєво менший. Це Одеська та Херсонська області. У цих регіонах доволі довго було тепло, а тому місцеві керівники не включали батареї. Зараз у них завдання до кінця тижня запустити весь процес", - повідомив Шмигаль.

Які зараз тарифи

Тариф на електроенергію: 1,68 грн за кВт-годину.

Тариф на газ: "Нафтогаз" - 7,96 грн за кубометр. Цінники інших компаній коливаються від 7,98 до 13,5 грн за кубометр