ru ua
Ср, 10 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Опалення, газ, електроенергія. Шмигаль відповів, чи зростатимуть тарифи

Новость на русском →
Київ, Середа 10 листопада 2021 13:35
Опалення, газ, електроенергія. Шмигаль відповів, чи зростатимуть тарифи Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відповів, чи зростатимуть тарифи на газ, опалення та електроенергію. Цього влада не планує робити.

Про це він заявив на засіданні уряду, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію.

За його словами, початок опалювального сезону в Україні супроводжується великою кількістю маніпуляцій про ніби-то підвищення цін на газ, про відсутність газу в газосховищах, про відключення електроенергії.

"Відповідаю: у листопаді тарифи на газ, тепло, гарячу воду, електроенергію не зростають і так само вони не зростатимуть до кінця опалювального сезону. Стабільні тарифи - це зобов'язання уряду та місцевої влади перед людьми, і ми його виконуємо", - заявив він.

Теплопостачання

Шмигаль зазначив, що більш ніж на 99% житловий фонд підключено до теплопостачання вже в 22-х областях.

"Є дві області, де відсоток підключених об’єктів суттєво менший. Це Одеська та Херсонська області. У цих регіонах доволі довго було тепло, а тому місцеві керівники не включали батареї. Зараз у них завдання до кінця тижня запустити весь процес", - повідомив Шмигаль.

Які зараз тарифи

Тариф на електроенергію: 1,68 грн за кВт-годину.

Тариф на газ: "Нафтогаз" - 7,96 грн за кубометр. Цінники інших компаній коливаються від 7,98 до 13,5 грн за кубометр

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України Денис Шмигаль Ціна на газ Тарифи Опалювальный сезон
NEWS
ВООЗ може оголосити про закінчення пандемії коронавірусу: названа умова
ВООЗ може оголосити про закінчення пандемії коронавірусу: названа умова
DAILY
Гра проти долара. Як аграрії та "Укренерго" підтримали курс гривні
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Гра проти долара. Як аграрії та "Укренерго" підтримали курс гривні