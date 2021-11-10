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Отопление, газ, электроэнергия. Шмыгаль ответил, будут ли расти тарифы

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Киев, Среда 10 ноября 2021 13:35
Отопление, газ, электроэнергия. Шмыгаль ответил, будут ли расти тарифы Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ответил, будут ли расти тарифы на газ, отопление и электроэнергию. Этого власти не планируют делать.

Об этом он заявил на заседании правительства, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию.

По его словам, начало отопительного сезона в Украине сопровождается большим количеством манипуляций о якобы повышении цен на газ, об отсутствии газа в газохранилищах, об отключении электроэнергии.

"Отвечаю: в ноябре тарифы на газ, тепло, горячую воду, электроэнергию не растут и так же они не будут расти до конца отопительного сезона. Стабильные тарифы - это обязательства правительства и местной власти перед людьми, и мы их выполняем", - заявил он.

Теплоснабжение

Шмыгаль отметил, что более чем на 99% жилой фонд подключен к теплоснабжению уже в 22-х областях.

"Есть две области, где процент подключенных объектов существенно меньше. Это Одесская и Херсонская области. В этих регионах довольно долго было тепло, а потому местные руководители не включали батареи. Сейчас у них задача до конца недели запустить весь процесс", - сообщил Шмыгаль.

Какие сейчас тарифы

Тариф на электроэнергию: 1,68 грн за кВт-час.

Тариф на газ: "Нафтогаз" - 7,96 грн за кубометр. Ценники других компаний колеблются от 7,98 до 13,5 грн за кубометр

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Кабинет Министров Украины Денис Шмыгаль Цена на газ Тарифы Отопительный сезон
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