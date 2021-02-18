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Відносини між ЄС і США впливають на Україну. Кислиця пояснив чому

Новость на русском → Київ, Четвер 18 лютого 2021 14:13
Відносини між ЄС і США впливають на Україну. Кислиця пояснив чому Фото: Сергій Кислиця (flickr com unisgeneva1)
Автор: Анастасія Рокитна

Україні важливо покращення відносин Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки. Для українських національних інтересів вигідно, щоб кількість розбіжності між Брюсселем і Вашингтоном зменшувалася.

Про це постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй Сергій Кислиця заявив в інтерв'ю виданню "Лівий берег".

За його словами, під час каденції Дональда Трампа відносини США і ЄС погіршились. Через це Україна інколи опинялась між двох вогнів.

"Для українських національних інтересів вигідно, щоб кількість розбіжності між Брюсселем і Вашингтоном зменшувалася. Це питання клімату, охорони здоров’я, енергетичної безпеки, питання конфліктів. Чим кращий трансатлантичний зв’язок між США і ЄС, тим краще Україні. І тим гірше Росії", - заявив він.

Раніше президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер заявив, що енергетичні відносини є чи не останнім мостом між Росією і Європою.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Володимир Путін розгойдує Європейський союз, щоб переформатувати його. Він зацікавлений в тому, щоб прибрати ЄС з політичної арени, вважає він.

Раніше Кислиця говорив, що Росія прагне використати коронавірус, щоб розвалити ЄС.

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