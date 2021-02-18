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Отношения между ЕС и США влияют на Украину. Кислица объяснил почему

Новина українською → Киев, Четверг 18 февраля 2021 14:13
Отношения между ЕС и США влияют на Украину. Кислица объяснил почему Фото: Сергей Кислица (flickr com unisgeneva1)
Автор: Анастасия Рокитна

Украине важно улучшение отношений Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки. Для украинских национальных интересов выгодно, чтобы количество разногласия между Брюсселем и Вашингтоном уменьшалось.

Об этом постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица заявил в интервью изданию "Левый берег".

По его словам, во время каденции Дональда Трампа отношения США и ЕС ухудшились. Из-за этого Украина иногда оказывалась между двух огней.

"Для украинских национальных интересов выгодно, чтобы количество разногласия между Брюсселем и Вашингтоном уменьшалось. Это вопрос климата, здравоохранения, энергетической безопасности, вопрос конфликтов. Чем лучше трансатлантическая связь между США и ЕС, тем лучше Украине. И тем хуже России", - заявил он.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что энергетические отношения являются едва ли не последним мостом между Россией и Европой.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Владимир Путин раскачивает Европейский союз, чтобы переформатировать его. Он заинтересован в том, чтобы убрать ЕС с политической арены, считает он.

Ранее Кислица говорил, что Россия стремится использовать коронавирус, чтобы развалить ЕС.

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