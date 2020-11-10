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Не відкривши КПВВ, Росія показала своє ставлення до громадян та угод, - Резніков

Новость на русском → Вівторок 10 листопада 2020 15:39
Не відкривши КПВВ, Росія показала своє ставлення до громадян та угод, - Резніков Фото: Олексій Резніков (t me OP_UA)
Автор: Игорь Литвиненко

Росія зірвала відновлення роботи контрольно-пропускних пунктів в'їзду-виїзду на Донбасі. Такі дії знову демонструють ставлення Росії до громадян і домовленостями.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції Олексій Резніков, передає прес-служба Мінреінтеграціі.

"Ми бачимо, що досягнуті домовленості були порушені. Люди чекали цього відкриття і воно повинно було бути синхронним, але РФ знову продемонструвала своє ставлення і до громадян і домовленостями нормандської четвірки і Тристоронньої контактної групи", - зазначив Рєзніков.

Віце-прем'єр зазначив, що з боку підконтрольної території сьогодні були відкриті не тільки КПВВ, але і сервісний центр в Щастя, де люди могли отримати пенсії і соцвиплати.

Нагадаємо, сьогодні Україна відновила пропуск на всіх семи КПВВ на Донбасі, попри відмову бойовиків відкрити пункти зі свого боку. КПВВ на підконтрольній уряду території працюють щодня з 08:00 до 16:00.

Як писало РБК-Україна, на Донбасі пропуск громадян здійснюється лише через КПВВ "Станиця Луганська". Решта шість пунктів пропуску блокують бойовики.

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