Не открыв КПВВ, Россия показала свое отношение к гражданам и сделкам, - Резников

Россия сорвала возобновление работы контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда на Донбассе. Такие действия вновь демонстрируют отношение России к гражданам и договоренностям.

Об этом заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников, передает пресс-служба Минреинтеграции.

"Мы видим, что достигнутые договоренности были нарушены. Люди ждали этого открытия и оно должно было быть синхронным, но РФ вновь продемонстрировала свое отношение и к гражданам и договоренностям нормандской четверки и Трехсторонней контактной группы", - отметил Резников.

Вице-премьер отметил, что со стороны подконтрольной территории сегодня были открыты не только КПВВ, но и сервисный центр в Счастье, где люди могли получить пенсии и соцвыплаты.

Напомним, сегодня Украина возобновила пропуск на всех семи КПВВ на Донбассе, несмотря на отказ боевиков открыть пункты со своей стороны. КПВВ на подконтрольной правительству территории работают ежедневно с 08:00 до 16:00.

Как писало РБК-Украина, на Донбассе пропуск граждан осуществляется лишь через КПВВ "Станица Луганская". Остальные шесть пунктов пропуска блокируют боевики.