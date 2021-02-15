Зброя, евробляхи і права поліції: що обговорювали на фракції "Слуга народу"
У понеділок ввечері, 15 лютого, відбулося засідання фракції "Слуги народу". Під час зборів нардепи обговорили законопроекти, які будуть розглядатися в парламенті на цьому пленарному тижні.
Про це РБК-Україна повідомив голова комітету Верховної ради з питань економічного розвитку, нардеп від "Слуги народу" Дмитро Наталуха.
"Ми обговорили законопроекти про обіг цивільного вогнепальної зброї. Подискутували щодо законопроекту, який дозволяє співробітникам патрульної поліції зупиняти і перевіряти автомобілі. Проговорили документ про розмитнення "євроблях". Прийняття рішення по цим та іншим законопроектам продовжиться в мобільному додатку фракції", - сказав Наталуха.
Він уточнив, що питання призначення в Кабмін Юрія Вітренко на засіданні фракції не підіймалося і не обговорювалося.
"За Олега Уруського - раніше я почав збір підписів за його відставку і тому підняв це питання на засіданні перед керівництвом партії та іншими колегами. Домовилися, що найближчим часом визначимо день, коли я зможу детально викласти факти і обставини, які спонукали мене збирати підписи за його відставку, у чому я бачу проблеми діяльності та подальші шляхи їх вирішення", - зазначив нардеп.
Нагадаємо, раніше глава правоохоронного комітету Ради Денис Монастирський не виключив, що у разі провалу голосування за закон про обіг зброї, його ще раз винесуть на розгляд.
Крім того, перед засіданням "Слуги народу" Данило Гетманцев заявив, що фракція поки не розглядає питання відставки віце-прем'єр-міністра Олега Уруського.