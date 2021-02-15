Оружие, евробляхи и права полиции: что обсуждали на фракции "Слуга народа"
В понедельник вечером, 15 февраля, состоялось заседание фракции "Слуги народа". Во время собрания нардепы обсудили законопроекты, которые будут рассматриваться в парламенте на этой пленарной неделе.
Об этом РБК-Украина сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам экономического развития, нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Наталуха.
"Мы обсудили законопроекты об обороте гражданского огнестрельного оружия. Подискутировали по законопроекту, который позволяет сотрудникам патрульной полиции останавливать и проверять автомобили. Проговорили документ о растаможивании "евроблях". Принятие решения по этим и другим законопроектам продолжится в мобильном приложении фракции", - сказал Наталуха.
Он уточнил, что вопрос назначения в Кабмин Юрия Витренко на заседании фракции не поднимался и не обсуждался.
"По Олегу Урускому - раньше я начал сбор подписей за его отставку и поэтому поднял этот вопрос на заседании перед руководством партии и другими коллегами. Договорились, что в ближайшее время определим день, когда я смогу подробно изложить факты и обстоятельства, побудившие меня собирать подписи за его отставку, в чем я вижу проблемы деятельности и дальнейшие пути их решения", - отметил нардеп.
Напомним, ранее глава правоохранительного комитета Рады Денис Монастырский не исключил, что в случае провала голосования за закон об обороте оружия, его еще раз вынесут на рассмотрение.
Кроме того, перед заседанием "Слуги народа" Даниил Гетманцев заявил, что фракция пока не рассматривает вопрос отставки вице-премьер-министра Олега Уруского.