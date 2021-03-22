Опублікований законопроект про місцевий референдум: що він пропонує

Згідно з проектом, місцевий референдум є способом самостійного вирішення територіальною громадою питань місцевого значення, що полягає в ухваленні виборцями рішень шляхом голосування.

Що може, а що не може бути предметом такого референдуму

Предметом такого референдуму може бути:

висловлення недовіри місцевій раді і (або) сільському, селищному, міському голові;

втрата чинності нормативно-правовим актом органу місцевого самоврядування або окремими його положеннями;

затвердження статуту територіальної громади або змін до нього;

затвердження програми розвитку територіальної громади або змін до неї;

інше питання місцевого значення, віднесене Конституцією та законами України до відання територіальної громади, її органів та посадових осіб.

На місцевий референдум не можуть виносити питання, які є предметом всеукраїнського референдуму; які суперечать положенням Конституції та законів України; спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету і територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі.

Не можуть бути і предметом питання, віднесені Конституцією та законами до компетенції інших органів публічної влади; щодо реалізації окремих повноважень органів виконавчої влади, наданих органам місцевого самоврядування законом (делеговані повноваження).

Підкреслимо, питання місцевих бюджетів та тарифів на житлово-комунальні послуги також не можуть виноситися на місцевий референдум.

Хто має право голосу

Право голосу на місцевому референдумі має громадян України, який досяг на день його проведення 18 років, виборча адреса якого віднесена до території громади, в якій проводиться референдум.

Разом з тим військовослужбовець строкової служби, громадянин України, який проживає за кордоном, недієздатні особи та ті, що перебувають у місцях позбавлення волі, не мають права голосу на місцевому референдумі.

Голосування на ньому є таємним. Контроль за волевиявленням виборців на місцевому референдумі забороняється. Членам комісій з місцевого референдуму, іншим особам забороняється вчиняти будь-які дії чи розголошувати відомості, що дають можливість встановити зміст волевиявлення конкретного виборця.

Призначення референдуму

Місцевий референдум стосовно вирішення будь-якого питання місцевого значення призначає територіальна комісія з місцевого референдуму.

Місцевий референдум за ініціативою громади проголошує теркомісія з місцевого референдуму на вимогу не менш як 10% від загального числа виборців, виборча адреса яких віднесена до території відповідної громади.

Рішення, ухвалені на референдумі за ініціативою громади, розглядають відповідні органи місцевого самоврядування в порядку, передбаченому законом.

"Ініціювання, призначення (проголошення) та проведення місцевого референдуму у разі введення воєнного або надзвичайного стану на всій території України або на території, де передбачається його проведення, а також протягом тридцяти днів після скасування воєнного чи надзвичайного стану, забороняється", - сказано у тексті закону.

Підкреслимо, рішення референдуму за ініціативою громади щодо висловлення недовіри місцевій раді або сільському, селищному, міському голові має наслідком дострокове припинення повноважень відповідної ради або посадової особи.

Крім того, рішення референдуму за ініціативою громади про визнання нормативно-правового акта органу місцевого самоврядування, окремих його положень такими, що втратили чинність, має наслідком втрату чинності такого акта або окремих його положень.

Питання місцевого референдуму - це текст, яким викладається пропозиція місцевого референдуму, у формі питального речення, що пропонує виборцю чіткі відповіді "так" або "ні".

На місцевий референдум може виноситися одне питання.

Витрати на референдум

Витрати на підготовку і проведення місцевого референдуму, ініційованого місцевою радою, здійснюються за рахунок коштів місцевого бюджету та коштів фондів суб'єктів процесу місцевого референдуму.

Ініціативна група (у разі проведення референдуму за ініціативою громади), організація партії, громадська організація, що зареєстровані як прихильники чи опоненти питання місцевого референдуму відповідно до цього закону, для фінансування своєї агітації можуть утворити власний фонд.

Центральна виборча комісія розробляє методику визначення вартості витрат на підготовку та проведення місцевого референдуму. Враховується кількість зареєстрованих виборців у відповідній ОТГ та розмір мінімальної заробітної плати.

"Сільська, селищна, міська територіальна комісія з місцевого референдуму відповідно до методики визначення вартості витрат на підготовку та проведення місцевого референдуму, визначає кожного року суму таких витрат на наступний рік та передає відповідні фінансові показники місцевій раді для включення до місцевого бюджету видатків на організацію та проведення місцевого референдуму", - вказано у документі.