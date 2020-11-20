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Опозиція Білорусі створила нову координаційну раду

Новость на русском → Мінськ, П'ятниця 20 листопада 2020 15:44
Опозиція Білорусі створила нову координаційну раду Фото: Світлана Алексієвич (facebook.com/ulejby)
Автор: РБК-Україна

Білоруська опозиція створила нову координаційну раду. Колишня перестала діяти, оскільки її члени були заарештовані або вигнані з країни.

Про це в інтерв'ю німецькому Spiegel розповіла член президії попередньої координаційної ради Світлана Алексієвич.

За її словами, координаційної ради більше немає.

"Її члени або були, або знаходяться у в'язниці, або були вигнані з країни або втекли. Створено нову раду, імена її членів тримаються в секреті для їх захисту. Спілкування ведеться через соціальні мережі", - зазначила вона.

Нагадаємо, Алексієвич виїхала з Білорусі в кінці вересня, вона була єдиним членом президії координаційної ради на волі всередині країни. Тоді її представники заявляли, що її від'їзд не пов'язаний з кримінальним переслідуванням членів президії.

У тому ж місяці координаційна рада заявила, що таємна інавгурація президента Олександра Лукашенка свідчила про припинення його повноважень як глави держави.

Координаційну раду створювали для обговорення передачі влади від Лукашенка опозиціонерці Світлані Тіхановській, яку вважають переможцем президентських виборів у Білорусі.

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