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ОП про угоду щодо "Північного потоку-2": треба дочекатися, як будуть забезпечуватися гарантії

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Середа 21 липня 2021 21:15
ОП про угоду щодо "Північного потоку-2": треба дочекатися, як будуть забезпечуватися гарантії Фото: прес-секретар президента України Сергій Нікіфоров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський

Прес-секретар президента України Сергій Нікіфоров прокоментував перші деталі угоди Сполучених Штатів і Німеччини щодо "Північного потоку-2". Він заявив, що треба дочекатися, як Німеччина буде забезпечувати гарантії, які вона на себе взяла,

Про це Никифоров повідомив у коментарі РБК-Україна.

При цьому він підкреслив, що поки деталі домовленості ще не розкриті.

"Треба дочекатися, як саме Німеччина буде забезпечувати гарантії, які вона на себе взяла. Деталей домовленості ще не розкрили", - заявив Никифоров.

Відзначимо, що в рамках угоди Німеччина взяла на себе зобов'язання сприяти продовженню транзитного договору між Україною і Росією, який закінчується у 2024 році.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США в рамках угоди з Німеччиною щодо "Північного потоку-2" залишають за собою право вводити санкції.

Видання Politico у свою чергу стверджує, що США нібито просять Україну не критикувати угоду по газопроводу.

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