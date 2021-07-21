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ОП о соглашении по "Северному потоку-2": надо дождаться, как будут обеспечиваться гарантии

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Среда 21 июля 2021 21:15
ОП о соглашении по "Северному потоку-2": надо дождаться, как будут обеспечиваться гарантии Фото: пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров прокомментировал первые детали соглашения Соединенных Штатов и Германии по "Северному потоку-2". Он заявил, что надо дождаться, как Германия будет обеспечивать гарантии, которые она на себя взяла,

Об этом Никифоров сообщил в комментарии РБК-Украина.

При этом он подчеркнул, что пока детали договоренности еще не раскрыты.

"Надо дождаться, как Германия будет обеспечивать гарантии, она на себя взяла. Деталей договоренности еще не раскрыли", - заявил Никифоров.

Отметим, что в рамках соглашения Германия взяла на себя обязательство способствовать продлению транзитного договора между Украиной и Россией, который истекает в 2024 году.

Напомним, ранее сообщалось, что США в рамках сделки с Германией по "Северному потоку-2" оставляют за собой право вводить санкции.

Издание Politico в свою очередь утверждает, что США якобы просят Украину не критиковать соглашение по газопроводу.

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Северный поток-2 Офис президента
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