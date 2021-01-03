RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У ОП розповіли, чи скасують введення жорсткого карантину в січні

Автор: Владислав Красінський

В Офісі президента України розповіли про можливість скасування введення жорсткого карантину. Поки все йде за графіком.

Про це повідомило джерело РБК-Україна в Офісі президента.

"Ретельно будуть оцінюватися показники кінця грудня/перших чисел січня. Поки все за графіком - локдаун за графіком передбачається", - повідомило джерело.

Зазначимо, після свят в Україні почнуть діяти посилені обмеження. Посилений карантин буде діяти з 8 січня до опівночі 25 січня.

В цей період заклади громадського харчування зможуть тільки видавати замовлення на винос або доставляти їх за адресою. Громадський транспорт, порівняно з весняним жорстким карантином, продовжить працювати без змін.

Раніше в МОЗ України дали рекомендаії, як безпечно відсвяткувати Різдво в умовах пандемії коронавірусу. Кращим способом назвали святкування у вузькому сімейному колі.

Також у Міністерстві охорони здоров'я заявили, що не будуть ініціювати скасування жорсткого карантину з 8 по 24 січня, незважаючи на зниження захворюваності на COVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Карантин