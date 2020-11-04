В ОП розповіли, хто буде займатися питанням регіонів замість Трофімова

Після звільнення Сергія Трофімова з посади першого заступника керівника Офісу президента питанням регіонів може займатися Кирило Тимошенко. Але остаточне рішення ще не ухвалено.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів радник голови ОП Михайло Подоляк.

Тимошенко, за словами співрозмовника видання, може залишитися в нинішньому статусі заступника керівника ОП.

"Попередньо, Кирило Тимошенко. Або у нинішньому статусі, або - що більш апаратно правильно - у статусі першого заступника. Але це вирішує голова ОП і президент", - додав Подоляк.

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський звільнив Трофімова з посади першого заступника голови ОП. Після цього Зеленський призначив його позаштатним радником.

Як писало РБК-Україна, Трофімов потрапив в президентську адміністрацію, ще коли нею керував Андрій Богдан. Після трансформації АП в Офіс президента і зміни його керівника він зберіг посаду.