ООН закликала зняти блокаду лінії зіткнення на Донбасі та відкрити КПВВ

За її словами, з початку пандемії COVID-19 і фактичним закриттям лінії розмежування стало складніше доставляти гуманітарну допомогу на Донбас. Особливо страждають пенсіонери, які не можуть потрапити на підконтрольну територію і отримати свої гроші.

"Ми закликаємо всіх, хто має вплив, допомогти зняти обмеження на свободу пересування через лінію дотику і забезпечити роботу достатньої кількості КПВВ", - заявила ДіКарло.

Вона також додала, що 120 партнерів намагаються надати допомогу понад 1,9 млн громадян України, які потребують її у відповідності з гуманітарним планом реагування ООН.