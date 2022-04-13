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В Офісі президента пояснили відмову на потенційний візит Штайнмаєра

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Київ, Середа 13 квітня 2022 14:51
В Офісі президента пояснили відмову на потенційний візит Штайнмаєра Фото: Ігор Жовква (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорців

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква коротко пояснив відмову української влади прийняти в Києві німецького президента Франка-Вальтера Штайнмаєра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.

Посадовець Офісу президента пояснив позицію України в коментарі для німецького ТБ. За словами Жовкви, справа не в Штайнмаєрі персонально, а в санкційному курсі Німеччини.

"Дружні країни підтримують санкції проти Росії, не роблячи виключення для банків та енергоресурсів", – заявив заступник керівника Офісу.

Напередодні федеральний президент Штайнмаєр підтвердив відмову України прийняти його в Києві. Попри готовність німецького президента приїхати, поїздка не відбудеться.

Нагадаємо, що українське МЗС відреагувало на заяву Макрона про "братні народи" України та РФ.

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