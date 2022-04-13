ru ua
Ср, 13 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Офисе президента объяснили отказ на потенциальный визит Штайнмайера

Новина українською →
Киев, Среда 13 апреля 2022 14:51
В Офисе президента объяснили отказ на потенциальный визит Штайнмайера Фото: Игорь Жовква (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорцив

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква кратко объяснил отказ украинских властей принять в Киеве немецкого президента Франко-Вальтера Штайнмайера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

Чиновник Офиса президента объяснил позицию Украины в комментарии для немецкого ТВ. По словам Жовквы, дело не в Штайнмайере персонально, а в санкционном курсе Германии.

"Дружественные страны поддерживают санкции против России, не делая исключения для банков и энергоресурсов", – заявил замруководителя Офиса.

Накануне федеральный президент Штайнмайер подтвердил отказ Украины принять его в Киеве. Несмотря на готовность немецкого президента приехать, поездка не состоится.

Напомним, что украинский МИД отреагировал на заявление Макрона о "братских народах" Украины и РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Игорь Жовква Германия Штайнмайер Офис президента Вторжение России в Украину Война России против Украины
NEWS
49-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
49-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Время для эмбарго. Или когда Германия перестанет покупать газ у России
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Время для эмбарго. Или когда Германия перестанет покупать газ у России