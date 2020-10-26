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Односторонній вихід з мінських угод є "самогубством", - Резніков

Новость на русском → Київ , Понеділок 26 жовтня 2020 20:47
Односторонній вихід з мінських угод є "самогубством", - Резніков Фото: Олексій Резніков (president.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Рєзніков заявив, що односторонній вихід України з мінських угод є "самогубством". Він також розповів, чому їх не можна виконати на 100%.

Про це Він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Виконати мінські угоди на 100% неможливо", - сказав він.

На питання, чому президент України Володимир Зеленський публічно не заявить про відмову від мінських угод, Резніков відповів: "Тому що відмовлятися від "Мінська" в односторонньому порядку - самогубство. Цього робити не можна, тому що це є політико-дипломатичними чотирьох країн - Німеччини, Франції, України та Росії".

Він також розповів, чому мінські угоди не можуть бути виконані в повному обсязі.

"Його ("Мінськ", - ред.) неможливо виконати хоча б тому, що спочатку повинна бути взята під контроль кордон, а потім проведення місцевих виборів, а у "Мінську" написано навпаки. Мова йде про можливості та необхідність модернізації", - заявив віце-прем'єр.

Нагадаємо, раніше Він заявив, що Україні потрібні "нові альянси" в питанні деокупації частини територій Донецької та Луганської областей. За його словами, з цим не можна затягувати.

Також РБК-Україна писало, що США в ОБСЄ закликали РФ виконати мінські угоди та вивести війська з України.

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