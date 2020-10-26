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Односторонний выход из минских соглашений является "самоубийством", - Резников

Новина українською → Киев , Понедельник 26 октября 2020 20:47
Односторонний выход из минских соглашений является "самоубийством", - Резников Фото: Алексей Резников (president.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

Вице-премьер-министр - министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что односторонний выход Украины из минских соглашений является "самоубийством". Он также рассказал, почему их нельзя выполнить на 100%.

Об этом Резников заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"Выполнить минские соглашения на 100% невозможно", - сказал он.

На вопрос, почему президент Украины Владимир Зеленский не заявит публично об отказе от минских соглашений, Резников ответил: "Потому что отказываться от "Минска" в одностороннем порядке - самоубийство. Этого делать нельзя, потому что это является политико-дипломатическими договоренностями четырех стран - Германии, Франции, Украины и России".

Он также рассказал, почему минские соглашения не могут быть выполнены в полном объеме.

"Его ("Минск", - ред.) невозможно выполнить хотя бы потому, что сначала должна быть взята под контроль граница, а затем проведение местных выборов, а в "Минске" написано наоборот. Речь идет о возможности и необходимости модернизации", - заявил вице-премьер.

Напомним, ранее Резников заявил, что Украине нужны "новые альянсы" в вопросе деоккупации части территорий Донецкой и Луганской областей. По его словам, с этим нельзя затягивать.

Также РБК-Украина писало, что США в ОБСЕ призвали РФ выполнить минские соглашения и вывести войска из Украины.

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