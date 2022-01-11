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ОДКБ виводить війська з Казахстану: названа дата

Автор: Анастасія Рокитна

Організація договору про колективну безпеку виводить війська з Казахстану. Президент країни Касим-Жомарт Токаєв заявив, що основна місія успішно завершена.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Коммерсантъ".

Поетапне виведення сил ОДКБ з Казахстану почнеться через два дні.

"Основна місія миротворчих сил ОДКБ успішно завершена, через два дні почнеться поетапне виведення об'єднаного миротворчого контингенту ОДКБ. Процес виведення контингенту займе не більше десяти днів", - заявив він.

Касим-Жомарт Токаєв зазначив, що Казахстан юридично обґрунтовано звернувся за допомогою до ОДКБ. За словами президента, "над підготовкою захоплення влади в Казахстані працювали професіонали".

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України засуджує насильство, яке призвело до масових жертв у Казахстані.

Раніше президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що події в країні увійдуть в історію як "Алма-Атинська трагедія".

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Казахстан