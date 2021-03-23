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Чергова ескалація: МЗС України відреагував на відкриття російської партії в Донецьку

Новость на русском → Київ, Вівторок 23 березня 2021 09:42
Чергова ескалація: МЗС України відреагував на відкриття російської партії в Донецьку Фото: МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

Міністерство закордонних справ України відреагувало на відкриття в Донецьку і Луганську представництва партії "Справедлива Росія - За правду". Такі дії МЗС розглядає як черговий доказ ескалації Росією ситуації в ОРДЛО.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив спікер МЗС Олег Ніколенко.

"Російська влада продовжує відкрито нехтувати мінськими домовленостями і здійснювати кроки для затягування поки непідконтрольних Україні районів Донбасу у своє політичне, економічне і електоральне поле", - заявив він.

У МЗС зазначили, що після незаконної роздачі паспортів громадян РФ російські партії побачили можливість отримання політичних дивідендів.

"Задекларована мета представницького центру "Справедливої Росії" сприяти реалізації виборчих прав громадян Росії - жителів тимчасово окупованих територій - грубо порушує законодавство і суверенітет України, відкриває поле для фальсифікацій на російських виборах", - зазначив Ніколенко.

Він додав, що останнім часом в Росії ведуться дискусії про організацію в ОРДЛО виборів в Держдуму РФ.

"Україна вже заявляла, що не визнає легітимність таких голосувань. РФ повинна нарешті почати виконувати взяті на себе зобов'язання для досягнення політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту на основі повної поваги суверенітету України, дотримання вимог українського законодавства та норм міжнародного права", - пояснили в МЗС.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що вперше за сім років окупації Донбасу російська партія відкриє своє представництво на цих територіях.

Раніше представник окупованого Донецька в українській делегації в ТКГ Сергій Гармаш говорив, що непідконтрольні райони стають "сірою зоною для виборчого процесу в Росії" і полем для фальсифікацій.

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