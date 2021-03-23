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Очередная эскалация: МИД Украины отреагировал на открытие российской партии в Донецке

Новина українською → Киев, Вторник 23 марта 2021 09:42
Очередная эскалация: МИД Украины отреагировал на открытие российской партии в Донецке Фото: МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на открытие в Донецке и Луганске представительства партии "Справедливая Россия - За правду". Такие действия МИД рассматривает как очередное доказательство эскалации Россией ситуации в ОРДЛО.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер МИД Олег Николенко.

"Российские власти продолжают открыто пренебрегать минскими договоренностями и осуществлять шаги для затягивания пока неподконтрольных Украине районов Донбасса в свое политическое, экономическое и электоральное поле", - заявил он.

В МИД отметили, что после незаконной раздачи паспортов граждан РФ российские партии увидели возможность получения политических дивидендов.

"Задекларированная цель представительского центра "Справедливой России" способствовать реализации избирательных прав "граждан России" - жителей временно оккупированных территорий - грубо нарушает законодательство и суверенитет Украины, открывает поле для фальсификаций на российских выборах", - отметил Николенко.

Он добавил, что в последнее время в России ведутся дискуссии об организации в ОРДЛО выборов в Госдуму РФ.

"Украина уже заявляла, что не признает легитимность таких голосований. РФ должна наконец начать выполнять взятые на себя обязательства для достижения политико-дипломатического урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта на основе полного уважения суверенитета Украины, соблюдения требований украинского законодательства и норм международного права", - пояснили в МИД.

Напомним, вчера стало известно, что впервые за семь лет оккупации Донбасса российская партия откроет свое представительство на этих территориях.

Ранее представитель оккупированного Донецка в украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш говорил, что неподконтрольные районы становятся "серой зоной для избирательного процесса в России" и полем для фальсификаций.

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