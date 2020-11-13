ОБСЄ зафіксувала майже 100 порушень на Донбасі за добу

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала 97 порушень на Донбасі за добу. Большінсто з них - у Донецькій області.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ,

Так, у Донецькій області СММ зафіксувала 90 порушень режиму припинення вогню (у тому числі 89 вибухів невизначеного походження). Протягом попереднього звітного періоду в області не зафіксовано порушень режиму припинення вогню.

У Луганській області Місія зафіксувала 7 порушень режиму припинення вогню (в тому числі 1 вибух невизначеного походження) в районах поблизу ділянки розведення в районі Золоте. Протягом попереднього звітного періоду в області зафіксовано 14 порушень режиму припинення.

Всього з початку перемир'я на Донбасі 27 липня СММ ОБСЄ зафіксувала вже 2 255 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях.

Раніше ОБСЄ закликала Росію відкрити КПВВ на Донбасі до кінця тижня.

РБК-Україна писало, що за даними ОБСЄ, за період з 1 січня 2017 по 15 вересня 2020 року Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ підтвердила інформацію про 946 загиблих і постраждалих на Донбасі.