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ОБСЕ зафиксировала почти 100 нарушений на Донбассе за сутки

Новина українською → Донбасс, Пятница 13 ноября 2020 04:09
ОБСЕ зафиксировала почти 100 нарушений на Донбассе за сутки Фото: СММ ОБСЕ (twitter.com/osce_smm)
Автор: Инна Собора

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала 97 нарушений на Донбассе за сутки. Большинсто из них - в Донецкой области.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ,

Так, в Донецкой области СММ зафиксировала 90 нарушений режима прекращения огня (в том числе 89 взрывов неопределенного происхождения). В течение предыдущего отчетного периода в области не зафиксировано нарушений режима прекращения огня.

В Луганской области Миссия зафиксировала 7 нарушений режима прекращения огня (в том числе 1 взрыв неопределенного происхождения) в районах вблизи участка разведения в районе Золотое. В течение предыдущего отчетного периода в области зафиксировано 14 нарушений режима прекращения.

Всего с начала перемирия на Донбассе 27 июля СММ ОБСЕ зафиксировала уже 2 255 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.

Ранее ОБСЕ призвала Россию открыть КПВВ на Донбассе до конца недели.

РБК-Украина писало, что по данным ОБСЕ, за период с 1 января 2017 по 15 сентября 2020 года Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила информацию о 946 погибших и пострадавших на Донбассе.

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