Оборот оружия и санкции против Никарагуа: что сегодня рассмотрит Рада

Народные депутаты сегодня рассмотрят постановление о введении санкций против Никарагуа. Также в Раде рассмотрят законопроект об обороте гражданского огнестрельного оружия и боевых припасов к нему.

Об этом говорится в повестке дня парламента.

Также в этом списке законопроекты о завершении конкурсных процедур на занятие должностей судей местных судов, законопроект по отдельным вопросам осуществления габаритно-весового контроля.

Как отмечается, народные депутаты рассмотрят и законопроект №4335 об обороте гражданского огнестрельного оружия и боевых припасов к нему.

Напомним, спикер Рады Дмитрий Разумков ранее анонсировал рассмотрение законопроекта об обороте оружия в Украине.

Отметим, комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Раде принять закон об обороте оружия в Украине. В комитете подчеркивали, что Украина - единственная в Европе страна, которая до сих пор не имеет закона об обороте оружия.

Напомним, Министерство внутренних дел в июле заявляло, что намерено усилить контроль за оборотом оружия.

Более подробно в материале "Полулегальный оборот: откуда террористы в Украине берут арсеналы оружия".