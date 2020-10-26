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ОАСК постановив звільнити Ситника з посади голови НАБУ

Автор: Инна Собора

Окружний адміністративний суд Києва постановив звільнити з посади директора НАБУ Артема Ситника. Суд зобов'язав Мін'юст внести відповідні дані в держреєстри

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Про це РБК-Україна повідомили в ОАСК.

"Справді, сьогодні суд виніс рішення, яким, зокрема, зобов'язав Мін'юст внести дані в держреєстри щодо того, що Ситник не є директором НАБУ", - сказало джерело в суді.

ОАСК виніс це рішення розглядаючи позов колишнього співробітника НАБУ Олександра Карєєва до Ситнику про незаконність його звільнення.

Раніше Шевченківський районний суд Києва зобов'язав Державне бюро розслідувань відкрити справу проти директора НАБУ Артема Ситника через невиконання ним рішення Конституційного суду України.

Нагадаємо, 28 серпня Конституційний суд України визнав неконституційним призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро України.

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