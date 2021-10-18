Нуланд обговорювала з Росією залучення США до врегулювання на Донбасі, - Зеленський

Заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд в рамках свого візиту до Росії говорила про врегулювання ситуації на Донбасі. Зокрема, вона обговорювала можливість залучення США до цього процесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського в інтерв'ю каналу "ICTV" .

За словами Зеленського, під час свого візиту до Вашингтону він говорив про залучення США до врегулювання конфлікту з американським президентом Джо Байденом. Тоді американська адміністрація пообіцяла подумати над форматом та запропонувати його Україні та Росії.

"Я знаю, що нещодавно була зустріч Нуланд з колегами в Москві, і вони говорили на велику кількість тем, але говорили й про формат участі (США у врегулюванні на Донбасі - ред.). Але деталей не знаю", - розповів президент.