Нуланд обсуждала с Россией привлечение США к урегулированию на Донбассе, - Зеленский
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в рамках своего визита в Россию говорила об урегулировании ситуации на Донбассе. В частности, она обсуждала возможность привлечения США к этому процессу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского в интервью каналу "ICTV".
По словам Зеленского, во время своего визита в Вашингтон он говорил о привлечении США к урегулированию конфликта с американским президентом Джо Байденом. Тогда американская администрация пообещала подумать над форматом и предложить его Украине и России.
"Я знаю, что недавно была встреча Нуланд с коллегами в Москве, и они говорили на множество тем, но говорили и о формате участия (США в урегулировании на Донбассе - ред.). Но деталей не знаю", - рассказал президент.
Напомним, в Кремле заявили, что Нуланд во время встречи с нормандским переговорщиком от России Дмитрием Козаком, якобы поддержала предоставление особого статуса Донбассу.
После этого в Госдепе США заявили, что Нуланд в России говорила о полном выполнении минских соглашений.