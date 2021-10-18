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Нуланд обсуждала с Россией привлечение США к урегулированию на Донбассе, - Зеленский

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Киев, Понедельник 18 октября 2021 22:45
Нуланд обсуждала с Россией привлечение США к урегулированию на Донбассе, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в рамках своего визита в Россию говорила об урегулировании ситуации на Донбассе. В частности, она обсуждала возможность привлечения США к этому процессу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского в интервью каналу "ICTV".

По словам Зеленского, во время своего визита в Вашингтон он говорил о привлечении США к урегулированию конфликта с американским президентом Джо Байденом. Тогда американская администрация пообещала подумать над форматом и предложить его Украине и России.

"Я знаю, что недавно была встреча Нуланд с коллегами в Москве, и они говорили на множество тем, но говорили и о формате участия (США в урегулировании на Донбассе - ред.). Но деталей не знаю", - рассказал президент.

Напомним, в Кремле заявили, что Нуланд во время встречи с нормандским переговорщиком от России Дмитрием Козаком, якобы поддержала предоставление особого статуса Донбассу.

После этого в Госдепе США заявили, что Нуланд в России говорила о полном выполнении минских соглашений.

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Владимир Зеленский Донбасс Соединенные Штаты Америки Российская Федерация Нуланд
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