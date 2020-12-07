Новий елемент тиску на РФ: Україна привітала ухвалення резолюції щодо Криму

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав ухвалення Генеральною асамблеєю ООН проекту посиленої резолюції України про російської мілітаризації окупованого Криму. За його словами, оновлена резолюція є новим елементів зростаючого правового тиску на Росію.

Про це повідомляє прес-служба МЗС.

"Ухвалення резолюції свідчить про те, що мілітаризація Криму, яка здійснюється Росією як державою-окупантом, залишається в центрі уваги міжнародного співтовариства, яке розглядає перетворення Криму у величезну військову базу як пряму загрозу безпеці і стабільності в регіоні", - заявив Кулеба.

За його словами, в резолюції засуджується російська окупація Криму і зазначається, що вона становить загрозу міжнародної безпеки.

"Дуже важливо, що резолюція містить ряд ключових елементів. Резолюція закликає міжнародне співтовариство до консолідації зусиль з метою деокупації Криму, в тому числі в рамках Кримської платформи", - підкреслив міністр.

При цьому Кулеба додав, що у резолюції також наголошується, що російська окупація завдає шкоди архітектурі безпеки і контролю над озброєннями.

Також окупація півострова Росією порушує стабільність міжнародних режимів верифікації і контролю над озброєннями. Зокрема, Договору про відкрите небо, Договору про звичайні збройні сили в Європі, Віденського документа 2011 року про заходи довіри і безпеки.

Крім того, встановлення Росією контролю над об'єктами для зберігання ядерної зброї у Криму може становити загрозу регіональній стабільності, зазначив міністр.

Він також додав, що резолюція закликає Росію припинити мілітаризацію освіти в Криму - шкільну військову підготовку кримських дітей, метою якої проголошується їх майбутня служба в збройних силах РФ.

"Віднині Україна має у своєму юридичному арсеналі додатковий переконливий політико-правовий аргумент для просування деокупації Криму", - додав Кулеба.

Нагадаємо, 7 грудня Генасамблея ООН підтримала посилену резолюцію України за мілітаризації Криму. Проект резолюції підтримали 63 країни, проти виступили 17, та ще 62 держави утрималися.

До цього в Генасамблеї ООН схвалили резолюцію щодо прав людини в окупованому Криму. У документі закликають тиснути на Росію з метою примушення її до виконання міжнародних зобов'язань.